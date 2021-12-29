Üye Girişi
Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger - Son Dakika

Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger

29.12.2021 09:02
Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Galatasaray, Denizlispor maçında 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, maçta sergilediği performansından dolayı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Galatasaray, Denizlispor maçında 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, maçta sergilediği performansından dolayı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor'u konuk eden Galatasaray maçında yoğun bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, adeta fırtına estirdi. Maçın 120 dakikasında tam 18 kurtarış gerçekleştiren 21 yaşındaki Sünger, performansıyla büyük ses getirdi. Sosyal medya en çok konuşulan isim haline gelen Sünger, geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın averajla kazanması gereken bir maçta Emre Akbaba'nın penaltısını kurtararak, skora engel olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurarak maç sonunda açıklama yaptı. Sünger, "Çok güzel bir atmosfer vardı ve kazanmamız gerekliydi. Kupa maçına geldik artık izine çıkacağız. Buradan mutlu dönmek istiyorduk, o da oldu. Kendimde iyi oynadığımı düşünüyorum. 2. Yarı başlarken hızlı 2 gol yedik. Sonrasında ise toparlanmaya başladık ve son dakika attık. 90+6'da penaltılara gittiğimizde ise zaten ben kendim 'bu benim penaltılarım' dedim. Ondan sonrada sonunda kazandık. Penaltılara gittiğimizde, açıkçası ben penaltılarda biraz daha iyiyim kendime güveniyorum bu konuda o yüzden bizim penaltılarda 'aldık artık' dedim. 4'üncü penaltıyı bana attırdı hoca, çok teşekkür ederim kendisine de bir tanede kurtardım zaten çok mutluyuz bu durumdan" dedi.

Sosyal medyada en çok yazılan sözler ise şöyle; "18 kurtarış. Abdülkadir Sünger şüphesiz maçın adamı. Yolun açık olsun.", "Abdülkadir sünger bir şehrin tüm umudu", "Başta maçın adamı olan 2000 doğumlu kaleci Abdülkadir Sünger olmak üzere eksikleri olmasına rağmen Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'u tebrik ederim. Helal olsun, hak ettiniz.", "Adam penaltıyı gole çevirdi döndü kaleye geçti penaltıyı kurtardı. Galatasaray'ı eledi. Tek başına takım Abdülkadir Sünger." şeklinde oldu.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger
Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger
Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger
Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Emre Akbaba, Denizlispor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger - Son Dakika


Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?         
09:02
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yüksek KPSS puanına rağmen mülakatta elenen öğretmenlere destek! Paylaşımlar peş peşe geldi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yüksek KPSS puanına rağmen mülakatta elenen öğretmenlere destek! Paylaşımlar peş peşe geldi         
08:14
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin         
15:41
Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi         
14:27
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33

Son Dakika Haberleri
09:01 Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
08:54 Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın
08:40 HDP Bahçelievler binasına silahlı saldırı düzenleyen failin kimliği belli oldu
08:35 Altın ne kadar oldu? 29 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:35 MasterChef'te Mehmet şeften bir ilk! Tatlısını beğendiği yarışmacı için kaşık attı
08:33 Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
08:27 Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:25 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış ve sel bekleniyor
08:16 Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
08:13 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yüksek KPSS puanına rağmen mülakatta elenen öğretmenlere destek! Paylaşımlar peş peşe geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 09:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement