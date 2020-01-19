Galatasaray-Denizlispor maçının ardından - Mehmet Özdilek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray-Denizlispor maçının ardından - Mehmet Özdilek - Son Dakika Spor

Galatasaray-Denizlispor maçının ardından - Mehmet Özdilek

6 saat önce

Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray-Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray-Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray-Denizlispor maçının ardından - Mehmet Özdilek

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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