Galatasaray, deplasmanda derbi şansızlığını kırdı - Son Dakika
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Galatasaray, deplasmanda derbi şansızlığını kırdı

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.

Galatasaray, deplasmanda derbi şansızlığını kırdı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta sonra deplasmanda çıktığı 10 derbi müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek, deplasmanda derbi kazanamama serisine son verdi.

Fenerbahçe'yi 10 maç aradan sonra yendi

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 kazandığı maçın ardından rakibiyle oynadığı 10 müsabakada 7 beraberlik, 3 mağlubiyet görmüştü.

Galatasaray, rakibi karşısında 5 yılı aşkın süre sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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