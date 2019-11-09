Son Dakika Haberleri: Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi
Son Dakika Spor Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi

Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep karşısında maçı 2-0 tamamladı.

Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep karşısında maçı 2-0 tamamladı.


19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.

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Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:29 
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