Galatasaray deplasmanda yenildi! - Son Dakika
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Galatasaray deplasmanda yenildi!

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.


Hakemler: Ayşim Erginay, Koray Yılmazgil


PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)


Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien ( Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Melike Çadır, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)


Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23


Süre: 110 dakika (22, 30, 25, 33)

Galatasaray, Sigorta, Vestel, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:18 
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