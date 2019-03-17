Son Dakika Haberleri: Galatasaray Deplasmandaki 6. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Deplasmandaki 6. Galibiyetini Aldı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Deplasmandaki 6. Galibiyetini Aldı, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece dış sahadaki 21. puanını aldı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray kritik Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Bu sezon aldığı 4 yenilgiyi de deplasmandaki maçlarda yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki 13. dış müsabakasında 6. galibiyetini almış oldu. Cimbom ayrıca 3 kez de berabere kaldı. Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Güncel
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