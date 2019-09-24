Son Dakika Haberleri: Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

44 dakika önce

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde salonda çalıştı.

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde salonda çalıştı.


BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde kulübün 19 yaş altı takımıyla taktik çalışma yaptı.


Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor
Falcao kararı sonrası ayağa kalktılar: Büyük saygısızlık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]