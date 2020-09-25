Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, Hajduk Split maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas oyunları oynadı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30'da yaptıktan sonra kampa girecek.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş