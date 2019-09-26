Son Dakika Haberleri: Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunu ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray'da 2011-2013 yılları arasında forma giyen İsveçli futbolcu Johan Elmander da antrenmanı ziyaret etti. Elmander, teknik direktör Fatih Terim'e, teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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