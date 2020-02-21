Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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