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Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı belirtildi.
İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.
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