Son Dakika Haberleri: Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

50 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı ve daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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