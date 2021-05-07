Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki idman ısınmayla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

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