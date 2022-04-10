SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti - Son Dakika
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SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

10.04.2022 18:33

Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket ettiKAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşma öncesinde Kadıköy'e doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar da takımlarını tesislerden meşale ve tezahüratlarla uğurladı.

SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti
SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti
SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kadıköy, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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