Galatasaray derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
16.01.2021 19:45
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu.
Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
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