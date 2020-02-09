Galatasaray, derbi öncesi Kasımpaşa karşısında hata istemiyor! Galibiyetlerine iddaa'da...

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KASIMPAŞA - GALATASARAY



Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan sol bek Marcelo Saracchi ile takımdan ayrı koşu çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.



Sarı kart cezasını tamamlayan Mario Lemina'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de ise son 4 maçında fire vermedi.



Kasımpaşa cephesinde ise kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek.



Fuat Çapa, Kasımpaşa başında ilk maçına çıkacak.



İki takım arasında oynanan son 3 Süper Lig maçını Galatasaray kazandı.



Daha önce Galatasaray'a karşı 14 kez mücadele eden Quaresma, sarı-kırmızılı ekibe hiç gol atamadı!



İlk 20 hafta sonunda en fazla penaltı kullanan takım Galatasaray, en fazla penaltı golü yiyen takım ise Kasımpaşa.



Üyelerin yaklaşık %55'i sarı-kırmızılı ekibin mücadeleyi kazanmasını bekliyor.



YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...



21 .hafta maçları öncesinde lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunan Galatasaray için ligde her maç artık 'final' niteliği taşıyor!



Hafta içinde yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkıp kupada Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, Kasımpaşa maçının önemi son derece büyük...



İkinci yarı başlarken şampiyonluk hedefine ulaşabilmek adına Fatih Terim'in önceliği Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine puan kaybı yaşamadan gitmekti ve sarı-kırmızılılar ligde ikinci yarıya 3'te 3 yaparak başladı.



Her ne kadar üst düzey bir oyun ortaya koyamasa da, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına zor da olsa kazanmasını bekliyorum.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...



