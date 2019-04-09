Galatasaray Derbi Startını Verdi
1 saat önce
Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Galatasaray
, dev derbinin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra sahada çalışan sarı-kırmızılılarda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise 6'ya 6 hedefli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Oyunlar arasında interval koşu yapıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi
2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde
Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
Çaykur Rizespor'dan Çok Sert Burak Yılmaz Açıklaması: Genç Futbolcular İçin Olumsuz Örnek Oluşturuyor