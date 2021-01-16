Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında

16.01.2021 10:19
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef galip gelerek, 2 puan gerisinde olan rakibini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturmak.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde 33 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan siyah-beyazlıları geçerek maç fazlasıyla liderliğe geçmek istiyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

MBAYE DİAGNE'DEN 9 GOL

Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi halinde Denizlispor mücadelesinde cezalı durumda olacak.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olayda yaralanan Omar Elabdellaoui derbide olmayacak.

MUSLERA KADRODA OLABİLİR

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın derbide kadroya girmesi bekleniyor. Muslera, geçtiğimiz sezon 14 Haziran 2020 tarihinde ligin 27. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Deneyimli kaleci, Hafta içi ilk kez takımla çalışmalara başladı.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Younes Belhanda, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor         
10:14
Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı         
10:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı         
08:51
Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı         
07:55
Komşu ülke Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Komşu ülke Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi         
03:20
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 11:21:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei