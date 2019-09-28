Galatasaray, derbide istediğini alamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda rakibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, fazla varlık gösteremedi. İlk yarıda Mario Lemina ile en etkili pozisyonunu bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise pozisyon bulmakta zorlandı.

Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, 3. kez berabere kaldı. Bir kez de mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe beraberliğiyle puanını 9'a çıkardı.

Geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Son 3 maçta 2 gol atabildi

Galatasaray, son 3 maçta rakip fileleri iki kez havalandırabildi.

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, 3 maçta 2 gol atabildi.

Galatasaray, bu sezonki 6 maçta ise 6 gol kaydedebildi.

İç sahada yenilmezlik serisi 39 maça çıktı

Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı.

Derbi maçta Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu serisini geliştirdi.

Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza atan Galatasaray, evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşamıştı.

Galatasaray, bu mağlubiyetin ardından taraftarı önünde çıktığı 39 müsabakanın 32'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu 39 maçta toplam 103 puan topladı.

Yenilmezlik serisinde rakip fileleri 99 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 23 gol gördü.

Falcao etkisiz

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbi maçta etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, topla buluşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı.

Belhanda maskeyi attı

Sarı-kırmızılı takımda çenesindeki kırık nedeniyle maskeyle derbi mücadelesine çıkan Younes Belhanda, karşılaşmanın 41. dakikasına kadar bu şekilde oynayabildi.

Kasımpaşa karşılaşmasında çenesinde kırık oluşan ve derbi maça maskeyle çıkan Belhanda, maçın ilk yarısı bitmeden yüzündeki maskeyi saha kenarına attı.

Belhanda, ikinci yarıda maskeyle oyuna devam etti.

İlginç VAR kararı

Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo'nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

Lemina devam edemedi

Galatasaraylı oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda yerde kalan ve tedavi edilen Lemina, oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa maçında 30. dakikada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Lemina, derbi maçın 60. dakikasında ise yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Bu arada maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Sofiane Feghouli'nin tepkili bir şekilde saha kenarına geldiği görüldü.

Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı.

Nihat Özdemir de maçta

Derbi mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Özdemir, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Türk Telekom Stadı'nda rekor

Derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Bu rakamın Türk Telekom Stadı'nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi.