Son Dakika Haberleri: Galatasaray derbisi öncesi mesajı verdi! Ersun Yanal...
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Galatasaray derbisi öncesi mesajı verdi! Ersun Yanal...

30 dakika önce

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, Ankaragücü maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Galatasaray derbisi öncesi mesajı verdi! Ersun Yanal..., System.String[]

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, Ankaragücü maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Alanya'da aldıkları yenilgiyi 'yol kazası' olarak niteleyerek, "Yediğimiz goller sonrası direnç gösteremedik.


Hatalarımız da gün yüzüne çıktı. Hafta boyunca bunların üzerinde durduk" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Ankaragücü karışısında kazanmamız, hem geçen haftayı telafi etmemizi sağlayacak hem de önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiye daha güçlü ve moralli çıkmamızı sağlayacak" yorumunu yaptı.


Taraftara güven vermeliyiz'


Yanal, bu akşamki maç öncesinde futbolcularını kart konusunda uyardığını da sözlerine ekledi. Başarılı çalıştırıcı, "Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi destekleyecek. Ankaragücü karşısında oynayacağımız futbolla, gelecek adına onlara güven vermemiz de gerekiyor" diye konuştu.

Ersun Yanal, Ankaragücü, Alanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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