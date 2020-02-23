Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor

Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]