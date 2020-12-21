Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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