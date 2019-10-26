Son Dakika Haberleri: Galatasaray derbiye hazır
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Galatasaray derbiye hazır

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı ve daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı ve daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:29 
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