Galatasaray derbiye hazır! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray derbiye hazır! - Son Dakika Spor

Galatasaray derbiye hazır!

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray derbiye hazır!, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray daha sonra Fenerbahçe derbisi öncesi kampa girdi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray derbiye hazır! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]