Galatasaray derbiye hazır - Son Dakika
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Galatasaray derbiye hazır

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlanırken daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Isınma çalışmalarının ardından ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlanırken Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesi kampa girdi.


- İstanbul
Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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