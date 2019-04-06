Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek
1 saat önce
Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı.
Ligde Yeni Malatyaspor
'u mağlup eden Galatasaray
, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe
derbisi öncesinde hata yapmadı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçla birlikte bir maçı eksik olan lider M. Başakşehir
ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılılarda derbiye moralli gidecek. Gelecek hafta derbide Kadıköy
'de Fenerbahçe ile mücadele edecek Galatasaray bu önemli müsabaka öncesinde hata yapmadı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: İHA
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