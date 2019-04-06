Son Dakika Haberleri: Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek

Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek

1 saat önce

Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı.

Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek, System.String[]
Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçla birlikte bir maçı eksik olan lider M. Başakşehir ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılılarda derbiye moralli gidecek. Gelecek hafta derbide Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek Galatasaray bu önemli müsabaka öncesinde hata yapmadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Güncel
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