Galatasaray Devler Ligi için

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Mariano da yeniden sağ bek bölgesine geçecek. Teknik direktör Fatih Terim , Brezilyalı futbolcuya zorlu mücadele öncesi çok güveniyor.

Ligin 30'uncu haftasında pazar günü evinde ikinci sıradaki Trabzonspor 'u ağırlayacak Galatasaray, rakibini devirip Devler Ligi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün akşam Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray , zirveyle olan 8 puanlık farkı eritemedi. Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka kapmak istiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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