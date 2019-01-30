Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere Başladı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere Başladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.

Açıklama gecikti

Galatasaray Kulübünün, Senegalli golcü ile görüşmelere başlandığını açıklaması, Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre gecikti.

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarına yaptığı duyuruda, transfer ve özel durum bildirimlerinin gönderildiği Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesine bir süre girilmemesini istedi.

Sarı-kırmızılı kulüp televizyonundan ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Değerli Galatasaraylılar. 19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için KAP web sitesine giriş yapmayınız." ifadesi yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Sportif AŞ, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti Tarık Çamdal, Antalyaspor ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Beşiktaş, Shinji Kagawa İçin Borussia Dortmund'a Resmi Teklifte Bulundu Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Diagne'nin Transferi İçin Görüşmelere Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]