Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Diagne Transferi İçin Kasımpaşa'ya 10 Milyon Euro Bonservis Bedeli Ödeneceğini...

Galatasaray, Diagne Transferi İçin Kasımpaşa'ya 10 Milyon Euro Bonservis Bedeli Ödeneceğini...

1 saat önce

IHAAW164119-SPO/31-01-2019- Galatasaray, Diagne transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray, Diagne Transferi İçin Kasımpaşa'ya 10 Milyon Euro Bonservis Bedeli Ödeneceğini..., System.String[]
IHAAW164119-SPO/31-01-2019

- Galatasaray, Diagne transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. 31.01.2019 16: 41: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Spor
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