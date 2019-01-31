Galatasaray, Diagne Transferi İçin Kasımpaşa'ya 10 Milyon Euro Bonservis Bedeli Ödeneceğini...
1 saat önce
IHAAW164119-SPO/31-01-2019- Galatasaray, Diagne transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
IHAAW164119-SPO/31-01-2019
- Galatasaray
, Diagne transferi için Kasımpaşa
'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. 31.01.2019 16: 41: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 Kaynak: İHA
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