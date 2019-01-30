Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Diagne'yi Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Diagne'yi Kap'a Bildirdi

51 dakika önce

- Galatasaray, Diagne'yi KAP'a bildirdiİSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

- Galatasaray, Diagne'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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