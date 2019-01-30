Galatasaray, Diagne'yi Kap'a Bildirdi
51 dakika önce
- Galatasaray, Diagne'yi KAP'a bildirdiİSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
- Galatasaray
, Diagne'yi KAP'a bildirdi
İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa
'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi.
Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
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