Galatasaray, Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.
Kaynak: AA
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