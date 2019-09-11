Son Dakika Haberleri: Galatasaray Divan Kurulu başladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Divan Kurulu başladı

1 saat önce

- Galatasaray Divan Kurulu başladıİSTANBUL - Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

- Galatasaray Divan Kurulu başladı

İSTANBUL - Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, gündem maddelerini okuyarak toplantıyı başlattı.

Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan divan kuruluna Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu tam kadro katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okumasının ardından divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Divan Kurulu başladı

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti!
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı icraya vermedim Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı Luyindama'nın menajeri Christophe Henrotay, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:21:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Divan Kurulu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]