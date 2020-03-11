Galatasaray Divan Kurulu'nda olay! Salonu apar topar terk ettiler...

Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Galatasaray Divan Kurulu'nda ilginç bir olay yaşandı. Divan Kurulu üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte yönetim ve diğer üyeler salonu terk etti.



Ayhan Özmızrak konuşmasına "Başkanımız bu ay bizimle, geçen ay bizimle değildi herhalde. 1 ay boyunca bize hangi hakaretleri edeceğini çalıştı." şeklinde başladı. Yönetim bunun üzerine protesto ederek salondan ayrıldı. Daha sonra Özmızrak'ın konuşması bitince tekrar salona giriş yaptı



Sarı kırmızılılarda daha önce de Cengiz Özmızrak'ın konuşma yaptığı toplantılarda tansiyon yükselmişti.



Ayhan Özmızrak, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Scout ekibini dağıtın! Boşuna para vermeyin. Scout ekibi yaş ortalaması 30 olan liste hazırladıysa onlara gerek yok zaten. Eğer scout ekibi değil de bu transferleri siz yaptıysanız o zaman yine yollayın. Demek ki bir iş yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.



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