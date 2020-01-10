Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, yarın olağanüstü ve olağan olmak üzere iki toplantı yapacak.

Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak, System.String[]

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, yarın olağanüstü ve olağan olmak üzere iki toplantı yapacak.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantılardan olağanüstü oturum saat 10.00'da başlayacak.

Bu toplantıda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu'nun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyeleri bilgilendirecek.

2019 yılında uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış sporculara, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı ve madalyası verilecek. Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 kişiye berat takdim edilecek.

Kurul üyeleri, aynı salonda saat 13.30'da bu kez olağan toplantıda bir araya gelecek.

Divan Kurulu'nun olağan toplantısında, 05.08.2019'da imzalanan ve 04.12.2019'daki tadil ile 30.12.2019 itibarıyla ön koşulları yerine getirilerek yürürlüğe giren yapılandırma sözleşmesinin son durumu görüşülecek.

Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti
Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı

Son Dakika Haberleri
16:33 Son Dakika Transfer Haberleri | Cenk Tosun resmen Crystal Palace'ta! - Son Dakika Spor
16:32 Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı - Son Dakika Spor
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:28 Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
16:26 Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]