Galatasaray divanında protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray divanında protesto - Son Dakika Spor

Galatasaray divanında protesto

7 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti.

Galatasaray divanında protesto, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti. Cengiz, Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin ardından salona döndü.


Galatasaray Lisesi'nde yapılan mart ayı divan toplantısında ilginç bir olay yaşadı. Divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kürsüye gelerek yaptığı, "Değerli başkanımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu" açıklaması sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, salondan çıktı. Cengiz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de salonu terk etti.


Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin arından Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salona döndü. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
22:12 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından kareler -2-
22:11 Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz"
22:11 Cüneyt Dumlupınar: "7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz"
22:09 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından kareler -1-
22:08 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray divanında protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]