Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Galatsaray Doğa Sigorta oyuncusu Zach Auguste oldu. Sarı-kırmızılılar, EuroCup D Grubu'ndaki bir sonraki maçını 15 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile deplasmanda oynayacak.



SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Carlos Peruga, Saulius Racys, Artem Lavrukhin



GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp



EWE BASKETS: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17, Schwethelm 6, Mahalbasic 16, Blakes 16, Sears 4, McClain 2, Amaize 3, Boothe 4, Kessen



1'İNCİ PERİYOT: 13-24



DEVRE: 41-37



3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56