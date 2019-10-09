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Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!

Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!

30 dakika önce

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Galatsaray Doğa Sigorta oyuncusu Zach Auguste oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!, System.String[]

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Galatsaray Doğa Sigorta oyuncusu Zach Auguste oldu. Sarı-kırmızılılar, EuroCup D Grubu'ndaki bir sonraki maçını 15 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile deplasmanda oynayacak.


SALON: Sinan Erdem


HAKEMLER: Carlos Peruga, Saulius Racys, Artem Lavrukhin


GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp


EWE BASKETS: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17, Schwethelm 6, Mahalbasic 16, Blakes 16, Sears 4, McClain 2, Amaize 3, Boothe 4, Kessen


1'İNCİ PERİYOT: 13-24


DEVRE: 41-37


3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56

İspanya, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:01 
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