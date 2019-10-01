Son Dakika Haberleri: Galatasaray doğa sigorta: 64-70
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Galatasaray doğa sigorta: 64-70

1 saat önce

EuroCup D Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan Dolobiti Energia takımını 70-64 mağlup etti.

Galatasaray doğa sigorta: 64-70, System.String[]

EuroCup D Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan Dolobiti Energia takımını 70-64 mağlup etti.

İtalya'nın Trento kentinde bulunan BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı da 51-34'lük üstünlükle geçti.

Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, parkeden 70-64 galip ayrıldı.

Mücadelede en çok sayı kaydeden isim, 20 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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