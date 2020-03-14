Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka

6 saat önce

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.

Galatasaray Doğa Sigorta 74-79 Pınar Karşıyaka, System.String[]

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.


Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.


Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.


Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.


Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi


Galatasaray Doğa Sigorta: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2


Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12


1. Periyot: 22-29


Devre: 36-49


3. Periyot: 52-58


Beş faulle çıkan: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)


Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:22 
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