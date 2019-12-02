Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Poythress'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Poythress'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, ABD'li oyuncu Ben Moore ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Aslında yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Galatasaray, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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