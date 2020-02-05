Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u transfer etti - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u transfer etti

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u transfer etti, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, üç kıtada profesyonel basketbol tecrübesiyle dikkati çekiyor.

ABD'deki basketbol hayatının ardından 2011 yılında Slovenya'nın Zlatorog Lasko takımıyla anlaşarak profesyonelliğe geçiş yapan Roberson, bir sezonun ardından ülkesinde South Carolina Warriors ve Ekvador ekibi Comunikt'in formasını giydi. Roberson, 2012-13 sezonunun başında İsviçre'nin BC Monthey takımına geçti.

İsveç ekibi Sodertalje Kings ile kariyerini sürdüren ABD'li basketbolcu, 2014-15 sezonu başında Macaristan'ın BC Atomeromu takımına transfer oldu. 2015-16 sezonu başında Fransa'nın Elan Chalon takımına transfer olan Roberson, 2017-18 sezonunda Fransa'nın ASVEL takımıyla anlaştı. 2018-19 sezonunun başında Rusya'nın Enisey takımında forma giyen Roberson, bu sezonun başında ise South East Melbourne Phoenix takımına transfer olarak Avustralya basketbolunun en üst seviyesinde boy gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif
Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]