Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton'u transfer etti

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi.