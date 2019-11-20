Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı"
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: 'Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı' - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı"

6 saat önce

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.


Performanslarından dolayı oyuncularını tebrik eden başantrenör, "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı. 16 sayıdan geri dönmek kolay iş değil. Bunu başardık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.


Müsabakanın ilk yarısında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirten Erdoğan, "İkinci yarıda baskıyı arttırdık ve onların hata yapmasını sağladık. Bu da maçın dönmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Hem Türkiye ligi hem de Avrupa çok zor. Bu seviyede her oyuncunun konsantrasyon sağlaması lazım. En büyük problemimiz konsantrasyon." diye konuştu.


Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro ise değerlendirmesinde, "Maçın ilk 15 dakikasını harika oynadık. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Ancak ikinci çeyreğin son 5 dakikasında Galatasaray'ın farkı kapatmasına izin verdik. Galatasaray üçüncü çeyrekte inanılmaz bir basketbol oynadı. Her açıdan sahanın hakimiydiler. Sonunda da kazandılar." ifadelerini kullandı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında
Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 06:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]