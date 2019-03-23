Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

44 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih VuralGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can...

Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

İLK YARI: 47-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Galatasaray, Sigorta, Spor
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