Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz
, Kerem Baki
, Semih Vural
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz
4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar
6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz
, Hasan Emir
Gökalp 8
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı
9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim
Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi
5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran
2
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 47-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray
Doğa Sigorta
, sahasında Beşiktaş
Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.