- Galatasaray Doğa Sigorta bir yıl daha parkelerde

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi basına tanıtıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Doğa Sigorta ile uzun vadede bir hedefimiz var"

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı:

"Galatasaray ile anılmak bize gurur veriyor"

İSTANBUL - Galatasaray kulübü, Doğa Sigorta ile sponsorluğunu uzattı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu öncesi takımı İstanbul'da düzenlenen bir lansmanla da tanıtıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu tanıttı. Düzenlenen basın lansmanına, Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcılarından Yusuf Günay, Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cansever ile Erol Özmandıracı'nın yanı sıra, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nabi Kırmızı ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ile sarı-kırmızılı takımın basketbolcuları katıldı.

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta ile aynı yolda yürümekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Doğa Sigorta ve diğer sponsorlarımızla başarılı 2 yıl geçirdik. Erkek baskette Doğa Sigorta'nın bize verdiği destek için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir bilgi daha paylaşayım, Doğa Sigorta ile anlaştığımızdan beri finale kadar hiç yenilmedik. Galatasaray kuruluşunda bildiğiniz gibi basketi Türkiye'ye getiren kulüptü. Voleybolu da Galatasaray getirdi. 'Yenilmez armada' sloganı bize ait. Galatasaray mütevazi ve bilinçli bütçelerle ilk üçü zorladı. Bütçeler anlamında çok büyük başarı. Doğa Sigorta ile birlikte uzun vadede kendine yeten ve geliri artan, dünyanın tepesine oynayan bir hedefimiz ve karakterimiz var. Bu plan ve strateji içinde yürüyoruz. Kendine yeten ve kendini aşan bütçeye basketbol ve diğer spor dallarında ulaşacağız inşallah. Kulübün imkanlarını, camianın bize emanet ettiği paraları biz çok dikkatli harcamak durumundayız. En dik ve onurlu duruşla başarılarla sürdürmek zorundayız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca hocamız Ertuğrul Erdoğan Bey'e teşekkür ederim. Bazı şeyler acıdır. Bunları söylemekte açık ve şeffaf olduğumuza inanıyoruz. Kendimizden 20 kat büyük bütçeli takımı yendiğimizde de kutladık. Sporcularımıza sahada verdikleri mücadele için çok teşekkür ediyorum. Bazen çok geç ödeme alsalar da ölümüne verdikleri mücadele için kutluyorum. Yüreğinizi verdiniz. Hocamız bir öncekinden neredeysen 10'da biri ücretine çalıştı. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Kırmızı: "Galatasaray ile anılmak bize gurur veriyor"

Başkan Cengiz'den sonra açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise Galatasaray ile daha nice başarılar yakalayacaklarına gönülden inandıklarını belirterek, "2018-19 sezonunda bütün eleştirilere, olumsuz görüşlere rağmen yarı final oynayan takımı kutluyorum. Bizim her zaman hedefimiz final ve şampiyonluktur ama geçen sene de mevcut durumda önemli başarı elde etik. Takıma, hocaya ve oyunculara teşekkür ediyorum. Bu yıl da sponsorluğumuz devam ediyor. Yeni organizasyonlar katarak yeni heyecanlar getireceğiz. 'Yenilmez armada' onuruna ulaşan başka kulüp yok. Önümüzdeki yıllarda da Galatasaray'ın bu üstünlüğü sürecek. Yürekten inanıyoruz. Sponsorluklar çok önemlidir. Biz de Galatasaray kulübümüze verdiğimiz katkıdan dolayı çok mutluyuz. Böyle büyük bir marka ile anılmak bize gurur ve onur vermektedir. Bu dönemde sponsor bulmak zor ama Galatasaray bu zorluğu kendi markası ve başarısı ile aşıyor. Sadece Türkiye'de değil dünya bir markası Galatasaray. Bize çok şey katacak Galatasaray ile anılmak. Başarı tabii ki önemli. Geçen sene yeni bir takımımız vardı. Neredeyse aynı takım devam ediyor. Yeni katılanlar da var. Başarımıza başarılar ekleyeceğiz. İnşallah Avrupa'da da başarı gelecek. Belki futbolda da sponsorluk yapabilirdik. Oralara kayabilirdik ama Basketbolun önemini çok iyi biliyoruz. Galatasaray dışında da amatöre de destek oluyoruz. Milyonlarca insanın basketbola önem verdiğini de görüyoruz. Sadece kulüplerin basketbola sahip çıkması yetmez. Bizim de destek çıkmamız gerek. Bu birliktelik için çok teşekkür ediyorum. Galatasaray geçen sene büyük bütçeli takımları geride bıraktı. Çok yeni bir takımdı. Daha iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Bütçe her şey değil. İnanmak da önemli. Galatasaray'ın bunu yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı, cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında ise "İnşallah futbol takımımız da bu hafta önemli maçta galibiyetle ayrılır ve hepimizi sevindirir" yorumunu yaptı.

"Eurolegue'de maddi olarak sistem değişmeli"

Başkan Cengiz bir basın mensubunun Eurolegue gelirleri hakkındaki sorusuna ise, "Bizim yaptığımız araştırmalara göre ilk dörde kalan ve kazanan takımlar mali açıdan negatif durumda. Eurolegue kazandığınızda gelen gelir 1 milyon Euro. Eurolegue yetkililerinin bu turnuvayı şampiyonlar ligi ölçeklerine getirmesi ve ödüllendirme yapması gerekir. Bir teşvik yapması gerekir. Eurolegue katılan takımlara mali ve maddi olarak daha fazla destek olmaları. Galibiyette ödüllendirme sistemi gelmesi gerek" yanıtını verdi.