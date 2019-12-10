Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, Buducnost VOLI'ye konuk olacak
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Galatasaray Doğa Sigorta, Buducnost VOLI'ye konuk olacak

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, Buducnost VOLI'ye konuk olacak, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.

Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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