Galatasaray Doğa Sigorta'da 3 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı
55 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:03 Kaynak: AA
Doğa Sigorta
Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncular Aaron Harrison ve Zach Auguste ile Yeni Zelandalı Tai Jack Webster'ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Harrison ve Webster ile 1+1 yıllık, Auguste ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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