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Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık

30 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Nigel Hayes, Zalgiris'e transfer oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık, System.String[]
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Nigel Hayes, Zalgiris'e transfer oldu.
Litvanya kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hayes, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 34 karşılaşmaya çıkarken 12,3 sayı, 2,1 asist ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Spor
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