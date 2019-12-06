Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones, sakatlığı nedeniyle 2 ay yok, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun gerçekleştirilen ileri tetkiklerinde iç menisküs yırtığı tespit edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Lazeric Jones, ING Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 10 haftada 5 maçta forma giydi, 6,4 sayı, 4,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise süre aldığı 6 maçta 7 sayı, 4,2 asist, 2,3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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