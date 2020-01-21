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Galatasaray Doğa Sigorta'da Whittington sakatlandı
13 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay parkelerden uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ULEB Avrupa Kupası'nda geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington'ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.
Tedavi süreci başlanan Whittington için 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederiz." denildi.
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