Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak

12 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.


Tedavisine başlanan Yiğit Arslan'ın dört hafta parkelerden uzak kalacağı aktarıldı.

Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:09 
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