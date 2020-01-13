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Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak
12 dakika önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan Yiğit Arslan'ın dört hafta parkelerden uzak kalacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:09
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