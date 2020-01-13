Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak

Tedavisine başlanan Yiğit Arslan'ın dört hafta parkelerden uzak kalacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

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