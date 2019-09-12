Galatasaray Doğa Sigorta'dan iki transfer birden

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya BB formalarını da giyen Lazeric Jones ile NBA'den Ben Moore 'u kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı ekip transferde daha önce Yiğit Arslan ve Greg Whittington'ı transfer etmişti.



Geçtiğimiz sezon Fransa ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Jones, 27 maçta forma giyerken 8.0 sayı, 1.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ben Moore'un sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuz Marko Arapovic'in boşluğunu doldurmak için transfer edildiği ifade edildi.



Forvet/pivot pozisyonlarında forma giyen Moore, kolej kariyerini SMU'da tamamladı. 2017-2018 sezonunda ilk profesyonel kontratını NBA takımlarından Indiana Pacers ile imzaladı. Pacers'ın G-League takımı olan Fort Wayne Mad Ants ile birlikte 43 maça çıktı ve 11.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunu San Antonio Spurs'ün G-League ekibi olan Austin Spurs ile geçirdi. Çıktığı 43 maçta 12.2 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.



Ben Moore kariyerinde ilk kez bu sezon ABD dışında bir takımda forma giyecek.